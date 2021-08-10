Причиной аварии в больнице Владикавказа назвали старую неисправность трубопровода с кислородом
Причиной аварии в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе и гибели пациентов стала старая неисправность трубопровода для доставки медицинского кислорода
Причиной аварии в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе и гибели пациентов стала старая неисправность трубопровода для доставки медицинского кислорода.
По данным телеграм-канала Baza, еще на этапе строительства комплектующие были подобраны несоответствующего размера, в результате чего на входе в здание больницы конструкция была стандартного размера, затем она сильно расширялась, а потом сужалась. Из-за технических недостатков давление в трубопроводе постоянно падало.
По версии следствия, руководство владикавказской больницы знало о существующей проблеме, но по каким-то причинам не предпринимало никаких действий для исправления ситуации. При этом незадолго до аварии давление в трубопроводе было увеличено. Таким образом медики рассчитывали привести подачу кислорода тяжелым пациентам до нормальных значений.
Из-за увеличения давления одна из труб не выдержала, а из-за прекращения подачи кислорода девять пациентов скончались. Позже стало известно о кончине еще двух пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.
Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев заявил, что трагедия в больнице произошла из-за системного сбоя, а врио главы республики Сергей Меняйло заявил «Интерфаксу», что смерть пациентов не связана с аварией.