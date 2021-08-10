10 августа 2021, 12:59
СКР возбудил против Жданова и Волкова дело о финансировании экстремистских организаций
Оппозиционеров подозревают в организации сбора средств и оказании финансовых услуг, «заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации»
Фото: АР
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против ближайших соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова.
Оппозиционеров подозревают в организации сбора средств и оказании финансовых услуг, «заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».
Данное дело было возбуждено после вступления в силу решения о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Согласно версии следствия, 5 августа 2021 года на различных интернет-ресурсах был размещен видеоролик с участием Ивана Жданова и Леонида Волкова, которые руководили ФБК и штабами, об организации сбора средств для функционирования «команды Навального».