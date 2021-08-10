Депутат от Якутии потребовал отставки главы Минприроды из-за лесных пожаров
Депутат Госдумы от республики Якутия Федот Тумусов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить с занимаемой должности главу Минприроды РФ Александра Козлова отметив, что Минприроды не применяет современные технологии пожаротушения
Депутат Госдумы от республики Якутия Федот Тумусов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить с занимаемой должности главу Минприроды РФ Александра Козлова.
Поводом для отставки министра депутат назвал масштабные лесные пожары в Якутии, которые не удается полностью потушить с июля.
«Никто не снимает ответственности с местных властей, но мы знаем, где деньги и кто их распределяет. Министр, отвечающий за природу, у нас есть, а вот природы нет — сгорела», — написал Тумусов в Facebook.
Парламентарий отметил, что Минприроды не применяет (не закупает) современные технологии пожаротушения.
«Миллион гектаров мы тушим лопатами! Хотя есть и специальные порошковые снаряды, используемые там, куда не добраться по земле, и где вода неэффективна, и множество других вариантов борьбы с огнем. Но у нас — лопаты. Кто должен отвечать за это?», - возмущается Тумусов.
Парламентарий также просит премьер-министра Михаила Мишустину сформировать федеральную программу и выделить из бюджета деньги на реабилитацию пострадавших от пожаров и задымления регионов.
«Фактически это вся республика и соседние регионы. Если не сделать этого сейчас, то эпидемия коронавируса в ближайшие годы покажется детской шалостью: отсроченные последствия задымления огромных территорий покажут себя в статистике раковых и других заболеваний», - отметил Федот Тумусов.
Одновременно с этим депутат направил запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить сообщения о поджогах лесов, которые могут быть выгодны недропользователям.