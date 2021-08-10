Дочь полпреда президента в Приволжском ФО имеет бизнес и недвижимость в Лондоне
Сын высокопоставленного чиновника и члена Совбеза Иван Комаров закончил лондонский колледж Imperial College Business School, а его дочь Мария занимается в Великобритании бизнесом и владеет там недвижимостью
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о семье полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и члена Совета безопасности Игоре Комарове.
Журналисты выяснили, что сын высокопоставленного чиновника и члена Совбеза Иван Комаров закончил лондонский колледж Imperial College Business School, а его дочь Мария занимается в Великобритании бизнесом и владеет там недвижимостью. Напомним, что между Россией и Великобританией уже несколько лет натянутые отношения, однако детям члена Совета безопасности России это не мешает жить и работать во «вражеской» стране.
Что касается бизнеса Марии Комаровой, то первая компания в Великобритании у нее появилась в 2013 году. Фирма называется 31 Eaton Place Limited. Немаловажный факт - это название совпадает с адресом четырехэтажного дома в элитном районе Лондона — Белгравия.
Согласно данным реестра недвижимости Великобритании, этот дом зарегистрирован на 31 Eaton Place Limited, а каждый этаж находится в аренде на 999 лет у трех акционеров компании. Мария Комарова таким образом арендует третий и четвертый этажи. Стоимость дома на момент покупки составляла 4,2 млн фунтов стерлингов или 230 млн рублей по тогдашнему курсу.
В 2013 году Марии Комаровой было 22 года.
В Лондоне у Марии Комаровой также есть свой магазин одежды, который зарегистрирован на компанию Milo Maria Limited. Еще две британские компании Марии — Mardim LTD и Run-a-Way.Online.Store Limited — сейчас ликвидированы.
Примечательно, что в регистрационных документах компании Марии Комаровой указано, что она является студенткой и резидентом Великобритании. Это может значить, что дочь высокопоставленного российского чиновника имеет вид на жительство в Великобритании или находится там по долгосрочной визе.
Сам Игорь Комаров ранее являлся бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, на которую был записан дом в Лондоне стоимостью 800 млн рублей.
Еще во время работы в «Норильском никеле» Комаров стал бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Формально ею владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако согласно трастовому соглашению, панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров.
Компания Wastom Holdings владеет элитной недвижимостью в центре Лондона. Это дом №10 на улице Herbert Crescent, что в районе Белгравия недалеко от квартиры Марии Комаровой. Стоимость объекта оценивается в 8,3 млн фунтов стерлингов (800 млн рублей).
Владеет ли сейчас Игорь Комаров или кто-то из членов его семьи компанией Wastom Holdings, выяснить не удалось.