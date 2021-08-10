Великобритания признает вакцину «Спутник V» для делегатов климатической конференции ООН
Власти Великобритании признают все вакцины против коронавируса для делегатов 26-й климатической конференции ООН, которая состоится в Глазго (COP26)
Власти Великобритании признают все вакцины против коронавируса для делегатов 26-й климатической конференции ООН, которая состоится в Глазго (COP26).
В офисе COP26 сообщили, что в конференции примут участие представители стран, которые подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Российская Федерация водит в число таких стран, поэтому британские власти разрешат участие в конференции делегатам, привитым вакциной «Спутник V».
По правилам, участники мероприятия должны пройти полный курс вакцинации против COVID-19 не менее чем за две недели до начала.
Напомним, что российская вакцина «Спутник V» до сих пор не зарегистрирована в Евросоюзе, однако недавно ЕС признал сертификаты о вакцинации граждан республики Сан-Марино, который были привиты российским препаратом.