По делу об отравлении детей в поезде задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана
Правоохранительные органы задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск-Адлер в рамках уголовного дела о массовом отравлении детей, которые направлялись на отдых
Правоохранительные органы задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск-Адлер в рамках уголовного дела о массовом отравлении детей, которые направлялись на отдых. По уточненным данным, после посещения вагона-ресторана отравился 91 ребенок.
Директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант подозреваются в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, повар и официант, зная о наличии у детей кишечной инфекции, не сообщили об этом своему работодателю. По причине игнорирования санитарных правил кишечная инфекция распространилась среди остальных детей.
В свою очередь директор вагона-ресторана не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, что и повлекло массовое заражение детей норовирусом.
Инцидент в поезде, который следовал по маршруту Мурманск - Адлер, произошел в ночь на 6 августа. Дети, которые направлялись в лагерь в Туапсе, сообщили сопровождающим их взрослым о недомогании. К поезду были вызваны врачи, которые госпитализировали 31 ребенка в больницы Белореченска и Апшеронска.
По состоянию на 9 августа число детей с признаками кишечной инфекции выросло до 91 человека.