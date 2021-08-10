Депутат Камчатского ЗакСобрания признался в случайном убийстве человека
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека. Это произошло, когда он пытался прогнать медведя из населенного пункта
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека. Это произошло, когда он пытался прогнать медведя из населенного пункта.
Признание Игоря Редькина предоставила его адвокат Ольга Струченко, сообщает РИА Новости.
Камчатский депутат рассказал, что трагический инцидент произошел 2 августа. Он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. Тогда депутат взял оружие и решил отпугнуть зверя.
«В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — сообщил депутат.
Игорь Редькин добавил, что готов предстать перед судом и понести наказание в рамках российского законодательства.
Информагентство «Кам 24» в свою очередь сообщает, что депутат Редькин уже задержан.