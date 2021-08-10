10 августа 2021, 11:29
Экс-главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева задержали по делу о растрате
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева. Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в крупной растрате
Фото: stav.aif.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева. Бывшего высокопоставленного чиновника подозревают в крупной растрате.
В Следственном комитете РФ сообщили, что по делу о растрате бюджетных средств также проходят бывший глава Минтуризма республики Алан Диамбеков и глава Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».