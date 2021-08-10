Австралийские ученые заявили об эффективности вакцины «Спутник V» на 92%
В интервью изданию The Sydney Morning Herald профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул заявил, что«Спутник V» - «отличная вакцина»
Австралийские ученые заявили об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
В интервью изданию The Sydney Morning Herald профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул заявил, что«Спутник V» - «отличная вакцина».
По словам специалиста, эффективность вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, в предотвращении COVID-19 превышает 92%. Майкл Тул отметил, что данный факт позволяет поставить «Спутник» в один ряд с иностранными вакцинами против коронавируса, которые были созданы с использованием технологии мРНК.
Австралийский ученый также призвал не сомневаться в эффективности российской вакцины только из-за того, что она была создана в довольно короткий срок. Он отметил, что на момент начала работы над вакциной против COVID-19 у разработчиков уже имелась база вакцин против MERS и SARS.
Кроме того, об эффективности «Спутника» может говорить и тот факт, что ее уже давно используют более 60 страны мира, но никто еще не сообщил о каких-либо серьезных недостатках вакцины.