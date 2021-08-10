10 августа 2021, 09:57
Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Допинг-пробы всех российских атлетов, которые принимали участие на летних Олимпийских играх в Токио, оказались отрицательными.
Фото: РИА Новости
Допинг-пробы всех российских атлетов, которые принимали участие на летних Олимпийских играх в Токио, оказались отрицательными. Об этом сообщил РИА Новости главный врач олимпийской команды РФ директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Жолинский отметил, что российская команда стала самой проверяемой на Олимпиаде, а допинг-пробы у спортсменов брали ежедневно.
Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет и WADA обвинили Россию в создании государственной системы поддержки допинга в спорте. В этой связи российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.