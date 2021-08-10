Мэр Элисты опроверг информацию о том, что его избил глава Калмыкии
В своем обращении Дмитрий Трапезников говорит, что сейчас он находится в отпуске вместе со своей семьей. При этом о том, что его избил глава региона чиновник узнал от своих коллег
Глава Элисты Дмитрий Трапезников официально опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что его якобы избил глава Калмыкии Бату Хасиков.
В своем обращении Дмитрий Трапезников говорит, что сейчас он находится в отпуске вместе со своей семьей. При этом о том, что его избил глава региона чиновник узнал от своих коллег.
«Каждый раз удивляюсь изощренности фейковых писателей-фантастов», - заявил Дмитрий Трапезников.
Глава Элисты отметил, что клевета в адрес официальных лиц республики Калмыкия не должны оставаться безнаказанными, поэтому он просит следственные органы обратить внимание на данный инцидент.
Российские Telegram-каналы сообщили, что Бату Хасиков накануне якобы избил главу Дмитрия Трапезникова, в результате чего последнего пришлось госпитализировать. Причина конфликта между чиновниками не сообщается. Отметим, что Бату Хасиков является многократным чемпионом по кикбоксингу.