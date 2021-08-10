Жители Красноярска обратились к президенту из-за обрушения подпорной стены их дома
Жители Красноярска, которые проживают в доме на проспекте 60 лет Образования СССР, обратились к президенту Владимиру Путину из-за обрушения подпорной стены
Жители Красноярска, которые проживают в доме на проспекте 60 лет Образования СССР, обратились к президенту Владимиру Путину из-за обрушения подпорной стены. Люди пожаловались на бездействие местных властей и просят главу государства принять меры по восстановлению дома.
Жители проблемного дома рассказали Владимиру Путину, что неоднократно обращались к местным чиновникам из-за аварийного состояния подпорной стены. Власти обещали решить вопрос, но никаких конкретных мер не принимали. 6 августа подпорная стена рухнула.
Авторы обращения также отметили, что на место аварии приехали мэр Красноярска Сергей Еремин и глава администрации Советского района Дмитриев, однако никто из них не соизволил подойти к встревоженным людям.
«Мы просим вас вмешаться в данную ситуацию, дать оценку бездействию чиновников нашего местного уровня и принять меры к восстановлению подпорной стены», - заявили горожане.
Жители аварийного дома отметили, что если с их детьми что-то случится, то это станет серьезным ударом по действующей власти.
По данным ТВК «Красноярск», в городе прошел сильный ливень, который размыл грунт и землю, в результате чего подпорная стена рухнула на парковку. При обрушении стены были повреждены несколько автомобилей.