Россия запретила въезд в страну британским чиновниками в ответ на санкции против чеченских политиков
Российские власти запретили въезд в страну некоторым гражданам Великобритании. Такое решение было принято в качестве ответа на действия Лондона из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чечне
Российские власти запретили въезд в страну некоторым гражданам Великобритании. Такое решение было принято в качестве ответа на действия Лондона из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чечне.
Замглавы Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин собщил агентству ТАСС, что «в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности» Москва ввела персональные санкции в отношении «соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность». Всем этим людям закрыт въезд на территорию России.
Напомним, в конце прошлого года британские власти ввели персональные санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева, первого замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинова и против спецотряда быстрого реагирования «Терек». Санкции были введены из-за преследования властями республики представителей секс-меньшинств.