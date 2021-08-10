Рабочая группа избиркома Петербурга рекомендовала вернуть Бориса Вишневского на выборы
Рабочая группа петербургского горизбиркома по итогам рассмотрения жалобы депутата Законодательного собрания от «Яблока» Бориса Вишневского рекомендовала восстановить регистрацию политика в качестве кандидата в депутаты
Рабочая группа петербургского горизбиркома по итогам рассмотрения жалобы депутата Законодательного собрания от «Яблока» Бориса Вишневского рекомендовала восстановить регистрацию политика в качестве кандидата в депутаты.
После заседания Борис Вишневский в беседе с порталом Znak.com отметил, что решение рабочей группы носит лишь рекомендательный характер, поэтому не факт, что его восстановят на выборах в ЗакС.
Заседание избиркома, на котором уже правомочно будет рассмотрен вопрос об отмене его регистрации, состоится 10 августа.
Ранее территориальный избирком №30 снял Бориса Вишневского с предвыборной гонки депутата сняли за якобы «неправильно оформленный» документ о решении съезда партии о его выдвижении и «неправильный документ» о согласовании его кандидатуры с федеральным комитетом партии.