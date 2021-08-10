10 августа 2021, 02:11
Во Владикавказе в больнице из-за прорыва трубы с кислородом погибли девять человек
Во Владикавказе в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в результате прорыва трубы, через которую поставляется кислород для пациентов на аппаратах ИВЛ, погибли девять человек
Фото: alaniatv.ru
Во Владикавказе в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в результате прорыва трубы, через которую поставляется кислород для пациентов на аппаратах ИВЛ, погибли девять человек.
Telegram-канал Mash сообщает, что все погибшие находились на инвазивной терапии с тяжелыми поражениями легких. Из-за прорыва трубы с кислородом снизилось давление в системе. Пациентов пришлось подключать к кислородным баллонам.
Последствия аварии устраняют. По факту инцидента проводится проверка.