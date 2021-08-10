10 августа 2021, 01:40
В Китае более 30 чиновников уволили за неэффективную борьбу с COVID-19
За неэффективную борьбу с распространением COVID-19 своих должностей лишились вице-мэры нескольких городов, главы городских округов, руководители местных комитетов здравоохранения и руководители медучреждений
Фото: the-sun.com
В Китае за неудовлетворительное качество работы по предотвращению распространения коронавируса к ответственности привлекли более 30 чиновников.
За неэффективную борьбу с распространением COVID-19 своих должностей лишились вице-мэры нескольких городов, главы городских округов, руководители местных комитетов здравоохранения и руководители медучреждений.
По данным на 8 августа, в Китае зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом. Пока властям не удается остановить распространение COVID-19, сообщает «Интерфакс».