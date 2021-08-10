Ивану Сафронову ужесточили условия содержания в СИЗО после выхода статьи о конвейере «шпионских» дел
Журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, ужесточили условия содержания в СИЗО после выхода его статьи в газете «Ведомости» о конвейере «шпионских» дел в России
Журналисту Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене, ужесточили условия содержания в СИЗО после выхода его статьи в газете «Ведомости» о конвейере «шпионских» дел в России.
Телеграм-канал «Канал собаки Павлова» (его ведет адвокат Иван Павлов) сообщает, что администрация СИЗО «Лефортово» перевела Ивана Сафронова в другую камеру, которая соседствует с карцером.
Новая камера журналиста отличается усиленными мерами безопасности. Так, перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна установлена сигнализация. Кроме того, сотрудники СИЗО стали в несколько раз чаще проводить обыски у Сафронова в камере, а руководство изолятора настоятельно рекомендовало журналисту «не делать глупостей».
Под «глупостями», судя по всему, администрация СИЗО имеет ввиду статью Ивана Сафронова в газете «Ведомости» о целом конвейере уголовных дел по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Материал провисел на сайте несколько часов, после чего пропал.