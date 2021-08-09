Пилот «Аэрофлота», осудивший арест Протасевича и Пивоварова, выдвинулся в Госдуму
Пилот авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Литвинов выдвинулся в Госдуму от партии «Коммунисты России». Летчик баллотируется в Московской области по одномандатному Дмитровскому округу № 118
Пилот авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Литвинов выдвинулся в Госдуму от партии «Коммунисты России». Летчик баллотируется в Московской области по одномандатному Дмитровскому округу № 118.
Андрей Литвинов известен тем, что ранее раскритиковал действия властей Белоруссии, которые принудительно посадили в Минске самолет компании Ryanair ради задержания сооснователя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Также пилот осудил арест бывшего директора «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова.
В случае победы на выборах Андрей Литвинов планирует попасть в думский комитет по транспорту, чтобы приносить пользу гражданской авиации.
Пилот отметил, что на стадии агитационной кампании он может пообещать избирателям лишь добросовестно работать и не быть равнодушным.
«Обещать только ради того, чтобы быть избранным, не в моем характере. Делать этого я никогда не буду. Лучше я останусь летчиком, офицером и мужиком, чем одержу победу, обещая невозможное и превращусь в трепло и болтуна», - заявил пилот.