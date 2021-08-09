Дым от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке достиг Северного полюса
Дым от лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Якутии и Красноярском крае, достигли Северного полюса. Об этом свидетельствуют данные американского космического агентства NASA
Дым от лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Якутии и Красноярском крае, достигли Северного полюса. Об этом свидетельствуют данные американского космического агентства NASA.
Американские специалисты отметили, что дым от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке преодолел более трех тысяч километров и впервые в истории достиг полюса Земли.
NASA опубликовало спутниковый снимок восточной части России, на котором большая часть территории скрыта дымом от лесных пожаров — 3200 километров с востока на запад и 4000 километров с юга на север, сообщает агентство Altapress.ru.
Напомним, что самая сложная обстановка с лесными пожарами сложилась в Якутии. Накануне там был введен режим чрезвычайной ситуации, так как огонь стал угрожать населенным пунктам. Местные власти распорядились эвакуировать жителей некоторых сел.
В Красноярском крае в связи с сильным задымлением из-за пожаров был введен режим «черного неба» - специалисты несколько дней подряд фиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.