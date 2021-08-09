Оппозиционного политика Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму. Он баллотировался по 207-му округу в Москве
Депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму. Он баллотировался по 207-му округу в Москве.
Ранее избирком зарегистрировал Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы, однако Мосгорсуд отменил это решение по заявлению кандидата от партии «Зеленые» Андрея Пангаева. Оппозиционера сняли с выборов якобы из-за его связи с организациями Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими.
Шлосберг намерен обжаловать решение Мосгорсуда, так как считает его «незаконным и необоснованным, по существу неправовым».
Отметим, что Лев Шлосберг также баллотируется в депутаты Псковского облсобрания. Причем ранее его сняли с региональных выборов из-за связи с Навальным, но затем зарегистрировали в качестве кандидата.