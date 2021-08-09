В Якутии объявили режим ЧС. Лесные пожары угрожают населенным пунктам
В администрации региона пояснили, что введение режима ЧС позволит выделить из бюджета деньги на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, в котором произошел пожар
Власти Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с тем, что лесные пожары приблизились к населенным пунктам.
В администрации региона пояснили, что введение режима ЧС позволит выделить из бюджета деньги на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, в котором произошел пожар. Ранее сообщалось, что в этом населенном пункте лесной пожар уничтожил 31 дом.
Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два лесных пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу. Жителей села пришлось эвакуировать. Сейчас потерявшие свое жилье люди находятся в пунктах временного размещения.
По данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 90 пожаров на площади 1 395 403 гектара.