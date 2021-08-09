Фигурант дела «Сети» после освобождения уехал из России и попросил убежище в Европе
Фигурант резонансного дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Игорь Шишкин после освобождения уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Европы
Фигурант резонансного дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Игорь Шишкин после освобождения уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Европы.
В интервью «Медиазоне» Шишкин рассказал, как сотрудники ФСБ пытками выбивали из него признательные показания по громкому экстремистскому делу.
Игорь Шишкин рассказал, что силовики задержали его во время прогулки с собакой. При этом оперативники избили его и бросили на пол минивэна. В машине его пытали электрошокером и продолжали избивать. Фигурант дела добавил, что разряды тока прерывались только на время вопросов.
Затем его вывезли в лес, бросили на землю и «начали производить с телом манипуляции, которые причиняют сводящую с ума боль.
«Понеслись нажатия на все сочленения, специальное напряжение всех конечностей, удары по всему телу, а в виде вишенки на торте подключили провода к большим пальцам рук и начали крутить свою специальную „шарманку боли“. Именно на этом этапе я сломался, потому что понял окончательно, что они будут делать со мной все что угодно так долго, как им потребуется», — рассказал Шишкин.
Бывший обвиняемый также добавил, что во время одного из допросов силовики сообщили ему, что в соседних кабинетах находятся его жена и сосед, а если он откажется от признательных показаний, то они «не дадут диабетику лекарство, а жену изнасилуют».
«Зная этих зверей, я уже окончательно сдался и смирился»,- добавил Шишкин.
Игоря Шишкин был осужден на 3,5 года, а в июле вышел на свободу. Сразу после освобождения он вместе с семьей уехал из России.