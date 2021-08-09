Российских педагогов переведут на отечественные мессенджеры и электронную почту
В России школьных учителей и преподавателей вузов к 2022 году переведут на отечественные мессенджеры, электронную почту и видеосервисы
В России школьных учителей и преподавателей вузов к 2022 году переведут на отечественные мессенджеры, электронную почту и видеосервисы. Об этом говорится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».
Перевод педагогов на российские мессенджеры и электронную почту одобрила комиссия по цифровому развитию при кабинете министров, сообщает «КоммерсантЪ».
В концу текущего года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу «поддержки рабочих коммуникаций», которая будет включать в себя почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи.
К февралю 2022 года профильные ведомства должны подготовить рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с учащимися и их родителями только через отечественные сервисы.