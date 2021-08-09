Треть российских работодателей выступили за увольнение сотрудников-антипрививочников
Треть руководителей российских компаний (34,6%) выступают за увольнение сотрудников, которые не хотят прививаться от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом «Мегаплан» совместно с сервисом hh.ru
Треть руководителей российских компаний (34,6%) выступают за увольнение сотрудников, которые не хотят прививаться от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом «Мегаплан» совместно с сервисом hh.ru.
24,8% опрошенных руководителей заявили, что увольнять нужно тех сотрудников, которые отказываются вакцинироваться без уважительной на то причины. Еще 5% руководителей заявили, что не возьмут на работу антипрививочников, так как боятся быть оштрафованными за это, сообщает «Лента.ру».
При этом 65,4% респондентов заявили, что увольнять с работы за отказ прививаться нельзя.
Кроме того, 24,1% работодателей также считают, что вакцинация должна быть обязательной для сотрудников.
Опрос на тему вакцинации против COVID-19 также проводился среди сотрудников компании. Так, 25,1% из них заявили, что начальство заставило их сделать прививку. 25,4% респондентов заявили, что их не заставляли вакцинироваться, «но убеждали» сделать это.