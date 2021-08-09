Ущерб по делу бывшего замглавы Минэнерго вырос до 700 млн рублей
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его супруги, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его супруги, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ходе расследования сумма хищений возросла до 700 млн рублей.
Согласно материалам следствия, Анатолий Тихонов и бизнесмен Владимир Макаров руководили преступной группой из десяти человек. В период с 2014 по 2018 гг. они похитили средства Минэнерго при выполнении госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Подрядчиком по госконтракту было «Российское энергетическое агентство», которое на тот момент возглавлял Анатолий Тихонов. Этой компании было выделено 960 млн рублей, из которых уже на начальном этапе было похищено около 96 млн и отмыто еще 67 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
По данным СКР, обвиняемые организовали подписание договора на проведение конструкторских работ с одним из крупнейших разработчиков в сфере IT-услуг в России. Стоимость этого контракта составила 607 млн рублей. В реальности же работы по договору проводились в той же компании бывшего главы Минэнерго. Затем Тихонов подготовил документы о сдаче-приемке информационной системы, которая оказалась неработоспособной.