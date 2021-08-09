Россияне в пандемию коронавируса стали экономить на похоронах
В России агентства ритуальных услуг увеличили выручку по итогам первой половины 2021 года всего на 9% на фоне роста уровня смертности на 16% из-за пандемии коронавируса
В России агентства ритуальных услуг увеличили выручку по итогам первой половины 2021 года всего на 9% на фоне роста уровня смертности на 16% из-за пандемии коронавируса.
По данным «Коммерсанта», небольшой рост выручки ритуальных агентств объясняется тем, что россияне стали экономить на дополнительных погребальных услугах. Кроме того, граждане стали чаще выбирать кремацию умерших родственников, которая обходится на 40% дешевле традиционных похорон.
При этом ГБУ «Ритуал», которое обслуживает московские кладбища, утверждают, что средний чек в столице не изменился, а выручка предприятия выросла на 18%.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в свою очередь заявил, что с учетом операций с наличными, находящихся в серой зоне и не попадающих в официальную статистику, рынок ритуальных услуг в пандемию коронавируса вырос на 20–30%.