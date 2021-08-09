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09 августа 2021, 12:32

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Доминиканой и Молдавией

Россия с понедельника, 9 августа, возобновила авиасообщение с Египтом, Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией. Разрешение на возобновление полетов в указанные страны выдал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Доминиканой и Молдавией
Фото: tourprom.ru

Россия с понедельника, 9 августа, возобновила авиасообщение с Египтом, Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией. Разрешение на возобновление полетов в указанные страны выдал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы пока будут выполняться только из Москвы. Так, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы пять рейсов в неделю, в Кишинев и Доминикану — три рейса в неделю, а в Бахрейн - два рейса в неделю.

Кроме того, по решению оперштаба с 9 августа увеличивается количество регулярных рейсов в Сирию с одного до трех.

Что касается полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, то допуски на это направление получили «Аэрофлот», «Победа», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air. 

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