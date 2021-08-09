09 августа 2021, 12:32
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Доминиканой и Молдавией
Россия с понедельника, 9 августа, возобновила авиасообщение с Египтом, Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией. Разрешение на возобновление полетов в указанные страны выдал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Фото: tourprom.ru
Россия с понедельника, 9 августа, возобновила авиасообщение с Египтом, Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией. Разрешение на возобновление полетов в указанные страны выдал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Рейсы пока будут выполняться только из Москвы. Так, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы пять рейсов в неделю, в Кишинев и Доминикану — три рейса в неделю, а в Бахрейн - два рейса в неделю.
Кроме того, по решению оперштаба с 9 августа увеличивается количество регулярных рейсов в Сирию с одного до трех.
Что касается полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, то допуски на это направление получили «Аэрофлот», «Победа», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.