09 августа 2021, 11:58
Пожар на заводе «Газпрома» может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа
Авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России и, как следствие, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах экономики
Авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России и, как следствие, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах экономики.
В «Газпроме» пока не называют даже примерные сроки восстановления производства в полном объеме, которое было остановлено из-за пожара. Предполагается, что ремонтные работы продлятся не меньше месяца, сообщает «КоммерсантЪ».
Участники рынка говорят, что из-за простоя в первую очередь пострадает экспорт газа, который может сократиться на 66%.
Напомним, что пожар произошел на заводе, который выделяет этан и отправляет конденсат на Сургутский завод по стабилизации. Там уже из него выделяют СУГ и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ).