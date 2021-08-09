На украинских Apple Maps Чечню переименовали в республику Ичкерия
На украиноязычных картах Apple Maps Чеченская республика стала отображаться как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская республика Ичкерия признана террористической организацией и запращена в России
На украиноязычных картах Apple Maps Чеченская республика стала отображаться как «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская республика Ичкерия признана террористической организацией и запращена в России.
Изменение названия заметили пользователи мобильных устройств на операционной системе iOS при переключении с русского на украинский язык. При этом республика Ичкерия отмечена как субъект Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
В компании Apple ситуацию с украинской версией карт Apple Maps пока никак не прокомментировали.
Отметим, что непризнанное государственное образование Чеченская республика Ичкерия, которое возникло после распада СССР, было уничтожено в 2000 году в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе или «второй чеченской войны».