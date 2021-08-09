09 августа 2021, 11:33
Минобрнауки предложило перевести на дистант всех непривитых студентов
Минобрнауки России предложило перевести на дистанционное обучение студентов, которы к началу нового учебного года не сделают прививку от коронавируса
Фото: osnmedia.ru
Минобрнауки России предложило перевести на дистанционное обучение студентов, которы к началу нового учебного года не сделают прививку от коронавируса. Исключение составят только учащиеся с медицинским отводом от вакцинации.
В заявлении ведомства говорится, что с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в конкретном регионе России вузы могут сами принимать решение о переводе непривитых студентов на дистанционное обучение.
Минобрнауки также рекомендовало вузам проводить экзамены для привитых и непривитых студентов отдельно друг от друга.
Одновременно с этим глава министерства Валерий Фальков заверил, что власти не собираются принуждать студентов к вакцинации от COVID-19.