Один из первых советских правозащитников Сергей Ковалев скончался га 92-м году жизни
Советский диссидент, ученый-биолог и основатель правозащитного движения в СССР Сергей Ковалев скончался 9 августа 2021 года. Ему был 91 год
Советский диссидент, ученый-биолог и основатель правозащитного движения в СССР Сергей Ковалев скончался 9 августа 2021 года. Ему был 91 год.
О кончине Сергея Ковалева сообщил в Facebook его сын Иван. Причина смерти правозащитника не сообщается.
Сергей Ковалев родился на Украине в 1930 году, а через два года его семья переехала в Подмосковье. В 1954 году он окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова и в дальнейшем ,опубликовал более 60 научных работ.
В 1969 году Сергей Ковалев вошел в состав «Инициативной группы защиты прав человека в СССР». Фактически это была первая независимая правозащитная ассоциация в Советском союзе.
В декабре 1974 года Ковалева арестовали по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде и приговорили к 7 годам лишения свободы, а также к 3 годам ссылки.