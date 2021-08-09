Росприроднадзор предложил отстранять от работы глав компаний, допустивших разлив нефти
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что соответствующая законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы осенью
Росприроднадзор обратится в Минприроды и правительство с предложением увеличить размер штрафов за экологические нарушения. Также ведомство предлагает отстранять руководителей компаний, которые допустили крупные утечки нефти в почву и водоемы.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила «Коммерсанту», что соответствующая законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы осенью.
Природоохранное ведомство также будет добиваться повышения размеров штрафов за экологические аварии. По словам Радионовой, штрафы за экологические нарушения должны быть увеличены в десятки раз, чтобы компании понимали, что «гораздо выгоднее эти деньги вложить в развитие компании и соблюдение экологических требований».
«Не должно быть желания заплатить сейчас, а потом еще», - заявила глава Росприроднадзора.