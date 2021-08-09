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09 августа 2021, 09:55

В Токио возле посольства России проходит митинг с требованием вернуть Южные Курилы

В Токио возле посольства России проходит акция протеста ультраправых активистов, которые требуют вернуть Курильские острова. Акция протеста приурочена к вступлению СССР в войну против Японии

В Токио возле посольства России проходит митинг с требованием вернуть Южные Курилы
Фото: newsroom.su

В Токио возле посольства России проходит акция протеста ультраправых активистов, которые требуют вернуть Курильские острова.

Акция протеста приурочена к вступлению СССР в войну против Японии.

Возле российского посольства в Токио собрались десятки активистов. Рядом припаркованы автомобили, украшенные имперскими флагами. Участники протеста требуют вернуть Японии Южные Курилы.

Возле здания дипмиссии дежурят несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.

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