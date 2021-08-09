09 августа 2021, 09:55
В Токио возле посольства России проходит митинг с требованием вернуть Южные Курилы
В Токио возле посольства России проходит акция протеста ультраправых активистов, которые требуют вернуть Курильские острова. Акция протеста приурочена к вступлению СССР в войну против Японии
Фото: newsroom.su
В Токио возле посольства России проходит акция протеста ультраправых активистов, которые требуют вернуть Курильские острова.
Акция протеста приурочена к вступлению СССР в войну против Японии.
Возле российского посольства в Токио собрались десятки активистов. Рядом припаркованы автомобили, украшенные имперскими флагами. Участники протеста требуют вернуть Японии Южные Курилы.
Возле здания дипмиссии дежурят несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.