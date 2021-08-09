09 августа 2021, 09:33
Автомобилистов начали штрафовать за выключенные фары с помощью камер
Сотрудники ГИБДД начали массово штрафовать автомобилистов за езду без включенных фар с помощью дорожных камер. Пока эксперимент проводится только в Нижегородской области
Фото: camper4x4.ru
Сотрудники ГИБДД начали массово штрафовать автомобилистов за езду без включенных фар с помощью дорожных камер. Пока эксперимент проводится только в Нижегородской области.
Только в июле Госавтоинспекция оштрафовала за выключенный ближний свет более 7 тысяч нижегородских водителей, сообщает «КоммерсантЪ».
В ГУ МВД России по региону сообщили, что езду без включенных фар фиксируют с помощью дорожных камер типа «Азимут-3». Данное оборудование было установлено в регионе в рамках пилотного проекта.