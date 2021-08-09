В ФМБА сообщили о тяжелой ситуации с пополнением запасов донорской крови
В агентстве заявили, что «вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный». В ФМБА имеют ввиду так называемый «донорский светофор», который показывает дефицит компонентов крови
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о «тяжелой» ситуации с запасами донорской крови из-за пандемии коронавируса.
В агентстве заявили, что «вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный». В ФМБА имеют ввиду так называемый «донорский светофор», который показывает дефицит компонентов крови. Так, красный цвет означает серьезную нехватку донорской крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов, сообщает «КоммерсантЪ».
К началу августа в России «донорский светофор» стал красным.
Глава Центра крови ФМБА София Голосова отметила, что обычно летнее время и период отпусков всегда является периодом затишья в сдаче донорской крови, но в этот раз ситуация усугубилась из-за коронавируса и вакцинации, поскольку кровь можно сдавать только через месяц после прививки или через месяц после выздоровления.