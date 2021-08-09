09 августа 2021, 02:41
ООН выступила против браков с несовершеннолетними после смерти 14-летней девочки во время родов
ООН в Зимбабве осудила практику браков с несовершеннолетними, в том числе и насильственными. С соответствующим заявлением организация выступила в связи со смертью 14-летней девочки во время родов
Фото: osnmedia.ru
Организация Объединенных Наций (ООН) в Зимбабве осудила практику браков с несовершеннолетними, в том числе и насильственными. С соответствующим заявлением организация выступила в связи со смертью 14-летней девочки во время родов.
По данным ООН, 14-летняя Мемори погибла во время родов.
В своем заявлении организация потребовала прекратить насилие в отношении женщин и покончить с принудительными детскими браками. Кроме того, ООН потребовала привлечь к ответственности виновных в смерти подростка.