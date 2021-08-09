Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро мигрантам за возвращение домой
Глава департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT заявила, что 300 евро будут выплачивать мигрантам в аэропорту перед посадкой на самолет, который доставит их на родину
Власти Литвы планируют выплачивать нелегальным мигрантам по 300 евро за добровольное возвращение домой.
Глава департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT заявила, что 300 евро будут выплачивать мигрантам в аэропорту перед посадкой на самолет, который доставит их на родину. В случае повторного въезда мигрантам платить уже не будут.
Ранее власти Литвы обвинили соседнюю Белоруссию в миграционном кризисе, заявив, что по состоянию на 1 июля 2021 года белорусско-литовскую границу пересекли 1672 человека. Из них около тысячи человек - это граждане Ирака, которые планировали перебраться в Германию и Швецию - страны с высокими пособиями для мигрантов.
В связи с миграционным кризисом Латвия начала строить забор на границе с Белоруссией.