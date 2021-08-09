09 августа 2021, 01:38
«Аэрофлот» заказал для пассажиров бизнес-класса французское шампанское на 378 млн рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» заказала 190 тысяч бутылок элитного вина для пассажиров бизнес-класса. Часть элитного алкоголя будет поставлена в авиакомпанию «Россия»
Фото: cariverga.com
Авиакомпания «Аэрофлот» заказала 190 тысяч бутылок элитного вина для пассажиров бизнес-класса. Часть элитного алкоголя будет поставлена в петербургскую авиакомпанию «Россия» (входит в «Аэрофлот»).
Telegram-канал Mash сообщает, что национальный перевозчик заказал для своих VIP-пассажиров вина из французской провинции Шампань. Речь идет о брюте дома шампанских вин Piper-Heidsieck («Пайпер-Хайдсик»).
В тендерной документации отмечается, что на этикетках и контрэтикетках бутылок должны быть надписи на русском и английском языках «Сделано специально для Аэрофлота» и «Не для продажи».
Стоимость контракта составляет 378 млн рублей.