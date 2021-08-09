Власти Якутии опровергли свое же сообщение о вырубке леса для защиты населенных пунктов от пожара
Глава республики Якутия Айсен Николаев из-за продолжающихся лесных пожаров поручил заняться вырубкой леса вокруг населенных пунктов, чтобы таким образом защитить и
Глава республики Якутия Айсен Николаев из-за продолжающихся лесных пожаров поручил заняться вырубкой леса вокруг населенных пунктов, чтобы таким образом защитить их. Позже пресс-служба администрации региона сообщила, что данное сообщение было ошибочным.
Первоначально в администрации Якутии сообщили, что на территории региона действуют 155 лесных пожаров. 7 августа огонь уничтожил более 30 домов в селе Бяс-Кюель.
В связи с угрозой населенным пунктам Айсен Николаев поручил своему первому заместителю Дмитрию Садовникову дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса.
После того, как пользователи соцсетей раскритиковали данное решение, глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства Якутии Василий Амбросьев сообщил РБК, что информация о вырубке лесов вокруг поселков не соответствует действительности.
«Действительно, в первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы. Мы ее оперативно исправили», — заявил Василий Амбросьев.