08 августа 2021, 17:29
СМИ сообщили об отъезде Любови Соболь из России. Она эту новость не прокомментировала
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщает телеканал РЕН ТВ. Несколько дней назад ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»
Юрист и соратница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию, сообщает телеканал РЕН ТВ. Несколько дней назад ее приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу».
Источник телеканала утверждает, что Любовь Соболь вечером 7 август улетела в Стамбул, где она сделает пересадку на другой рейс. Куда именно направляется юрист, телеканал не уточняет.
3 августа суд признал Любовь Соболь виновной в нарушении антиковидных норм во время протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. В соответствии с решениям суда, Любови Соболь запрещено покидать Москву и необходимо три раза в месяц отмечаться в инспекции.
Сама Любовь Соболь пока не прокомментировала сообщения о своем отъезде из России.