В Красноярске ввели режим «черного неба» из-за смога от пожаров в Якутии
В Красноярске власти на трое суток объявили режим неблагоприятных метеоусловий или режим «черного неба» из-за смога от лесных пожаров в Якутии
В Красноярске власти на трое суток объявили режим неблагоприятных метеоусловий или режим «черного неба» из-за смога от лесных пожаров в Якутии.
В красноярском Министерстве экологии и рационального природопользования сообщили, что режим «черного неба» будет действовать с 7 августа по 10 августа.
В период действия режима все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух.
В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что 7 августа было зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ. Так, содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 3,5–3,6 раза, а содержание взвешенных частиц РМ2.5 - превышает гигиенический норматив в 1,8–1,9 раза.
Жители Красноярска еще утром 7 августа начали жаловаться на задымление и выкладывать в соцсети фото и видео смога. Весь город покрыла пелена дыма, а водители сообщили о плохой видимости не дорогах, сообщает ТВК.
Гражданам рекомендовано как можно реже выходить на улицу, использовать в доме увлажнители, регулярно проводить в доме влажную уборку и увеличить потребление воды.