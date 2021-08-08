08 августа 2021, 12:52
Женская сборная России по гандболу завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
Матч за олимпийское золото завершился со счетом 30:25 в пользу французских гандболисток. Сборная России завоевала серебро, а бронзу - сборная Норвегии. Последняя в матче за третье место обыграла Швецию со счетом 36:19
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в финале олимпийского турнира.
Матч за олимпийское золото завершился со счетом 30:25 в пользу французских гандболисток. Сборная России завоевала серебро, а бронзу - сборная Норвегии. Последняя в матче за третье место обыграла Швецию со счетом 36:19.
На Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса, российские спортсмены завоевали 71 медаль - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.