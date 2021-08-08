Пензенский таможенник признался, что вел оппозиционный Telegram-канал
Полковник таможенной службы Анатолий Давыдов из Пензы опубликовал видеоролик, в котором признался, что является владельцем и администратором телеграм-канала «Пензенская гармонь»
Полковник таможенной службы Анатолий Давыдов из Пензы опубликовал видеоролик, в котором признался, что является владельцем и администратором телеграм-канала «Пензенская гармонь». Этот канал публиковал информацию с критикой российской власти и руководства Пензенской области.
Как сообщает издание 7×7-journal, 5 августа, в «Пензенской гармони» появился видеоролик с признанием полковника таможни. Эта запись стала последней публикацией телеграм-канала.
Замглавы Пензенского таможенного поста Анатолий Давыдов сообщил, что является администратором оппозиционного телеграм-канала. Полковник признался, что размещал в канале «недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство жителей города Пензы и Пензенской области».
Затем Давыдов говорит, что «он был не прав», поэтому принял решение закрыть свой телеграм-канал.
«Я приношу свои извинения подписчикам и лично врио губернатора Пензенской области Мельниченко Олегу Владимировичу. Извините», — добавил Анатолий Давыдов.
Источник издания в пензенской таможне сообщил, что за неделю до публикации признания и извинений Давыдова видели на работе в сопровождении неких мужчин в штатском.