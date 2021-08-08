Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в командном многоборье
Сборная России по художественной гимнастике впервые осталась без золотых олимпийских медалей в командном многоборье. Победу судьи присудили сборной Болгарии
Сборная России по художественной гимнастике впервые осталась без золотых олимпийских медалей в командном многоборье. Победу судьи присудили сборной Болгарии.
Болгарские «художницы» получили 92,100, российские гимнастки - 90,400 балла, а третьими стали итальянки с результатом 87,700 балла.
В составе сборной России выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко.
Ранее в индивидуальном многоборье судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, которая в последнем выступлении потеряла ленту, что является грубым нарушением. Россиянка Дина Аверина выступила чисто, но ей присудили лишь серебряную медаль.
Олимпийский комитет России (ОКР) направил руководству Международной федерации гимнастики (FIG) жалобу по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судьи на Играх в Токио сделали все, чтобы остановить гегемонию России в художественной гимнастике.
«Остановили, не мытьем, так катаньем, вчера остановили Дину Аверину, наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений, [судьи] сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте, больше пяти минут», — заявила Ирина Винер, слова которой приводит ТАСС.