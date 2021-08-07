Российская гимнастка осталась без олимпийского золота из-за несправедливого судейства
По итогам упражнений с четырьмя предметами Дине Авериной присудили 107,650 балла. Золотую олимпийскую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам. Бронзу завоевала белорусская гимнастка Алина Горносько
Российские художественные гимнастки впервые за последние 25 лет остались без золотых медалей на Олимпиаде.
Один из лидеров сборной Дина Аверина завоевала лишь серебро в индивидуальном многоборье из-за несправедливого судейства.
По итогам упражнений с четырьмя предметами Дине Авериной присудили 107,650 балла. Золотую олимпийскую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам. Бронзу завоевала белорусская гимнастка Алина Горносько.
Во время соревнования российские тренеры подали четыре протеста судьям на оценки, но только один из них был удовлетворен.
Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил РИА Новости, что официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио уже находится на стадии подготовки.
ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на Олимпийских играх, поскольку израильская гимнастка уронила ленту в последнем выступлении, а россиянка выступила чисто.