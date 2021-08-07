Российские олимпийцы завоевали золото в синхронном плавании и вольной борьбе
Российская команда лидировала на протяжении всего состязания. По итогам технической и произвольной программ они завоевали 196,0979 баллов и заняли первое место
Российские синхронистки в предпоследний день Олимпийских игр в Токио завоевали золотые медали в командном соревновании.
Российская команда лидировала на протяжении всего состязания. По итогам технической и произвольной программ они завоевали 196,0979 баллов и заняли первое место.
Серебро завоевали китайские синхронистки, а бронзу - украинские.
В состав «золотой сборной» по синхронному плаванию вошли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко ранее завоевали золото на соревнованиях дуэтов.
Еще одно золото в копилку сборной России принес Абдулрашид Садулаев, выигравший соревнование по вольной борьбе в весе до 97 кг.
Кроме того, мужская сборная России по волейболу завоевала серебряные медали. В финале олимпийского турнира россияне уступили Франции со счетом 12:15.