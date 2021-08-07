В России выявили случай, когда один больной коронавирусом заразил 1,5 тысячи человек
В научном центре «Вектор», в котором была создана вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали о россиянине, который стал суперраспространителем коронавируса
В научном центре «Вектор», в котором была создана вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона», рассказали о россиянине, который стал суперраспространителем коронавируса. Это человек смог заразить около 1,5 тысяч других граждан.
Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил агентству ТАСС, что обычно больной стандартным вариантом коронавируса может заразить двух-трех человек, а в случае штамма «Дельта» - 5-6 человек. Однако в России был выявлен случай, когда один больной заразил сразу 1,5 тысячи человек.
Вирусолог пояснил, что чаще всего вирус распространяется при социальных контактах. Например, больной не соблюдает социальную дистанцию и не носит защитную маску, садится в переполненный общественный транспорт и ходит на работу. Такие люди и становятся суперраспространителями коронавируса.