Меню
Бизнес
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
07 августа 2021, 09:51

Инвестора Майкла Калви приговорили к условному сроку по делу банка «Восточный»

Мещанский райсуд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный». Гособвинение просило для всех фигурантов дела условные сроки

Инвестора Майкла Калви приговорили к условному сроку по делу банка «Восточный»
Фото: themoscowtimes.com

Мещанский райсуд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный». Гособвинение просило для всех фигурантов дела условные сроки.

Суд посчитал полностью доказанной вину Майкла Калви и других фигурантов дела - топ-менеджеров инвестиционного фонда. Сами обвиняемые назвали себя полностью невиновными, так как в основе дела лежит обычный корпоративный конфликт.

Громкое уголовное дело в отношении крупного инвестора Майкла Калви было возбуждено в 2019 году по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. В материалах следствия говорится, что в 2017 году Калви убедил других руководителей банка одобрить сделку по уступке кредита ПКБ, аффилированному с Baring Vostok, на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.

Позже обвинение было переквалифицировано на растрату, а фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест.

В соответствии с решением суда, Майклу Калви необходимо будет регулярно отмечаться во ФСИН, поэтому он не сможет покинуть территорию России.

Отметим, что Майкл Калви являлся крупным инвестором в различные российские проекты, а обвинительный приговор по его делу негативно повлияет на привлечение иностранных инвестиций в экономику РФ. После задержания г-на Калви и его партнеров иностранные инвесторы вывели из России как минимум миллиард долларов из опасений уголовного преследования.

Материалы по теме
Суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Основателя Baring Vostok Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста
Сейчас на главной
Росстат сообщил о росте смертности от COVID-19 в 1,5 раза
коронавирус
Росстат сообщил о росте смертности от COVID-19 в 1,5 раза
Почти в 20 000 случаях коронавирус стал основной причиной смерти россиян. Это на 52,8% больше, чем в предыдущем мае. Тогда от коронавируса скончались около 14 тысяч человек
МВД объявило вознаграждение за информацию о беглых арестантах
побег заключенных
МВД объявило вознаграждение за информацию о беглых арестантах
Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Александра Мавриди, который совершил побег из ИВС в подмосковной Истре
Докопались
рейдерский захват
Докопались
2 августа в тюменский Музей частных коллекций и естественной истории пришли силовики. Здание на улице Парфенова окружили машины спецслужб, люди в камуфлированной форме, балаклавах, бронежилетах и с собаками. Горожане подумали: вновь «предотвращен теракт»
Госкорпорация «Ростех» заработает на тушении лесных пожаров в Греции и Турции
лесные пожары
Госкорпорация «Ростех» заработает на тушении лесных пожаров в Греции и Турции
Афины заплатят за аренду одного самолета-амфибии Бе-200 3,8 млн евро за четыре месяца. «Ростех» уже отправил в Грецию свой единственный самолет-амфибию
Общество
Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса
По словам специалистов, эта мутация коронавируса имеет большую по сравнению с другими штаммами сопротивляемость к антителам, а также обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа
Партия власти, а не народа
выборы в Госдуму
Партия власти, а не народа
Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), если бы выборы в федеральный парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» бы проголосовали только 27% опрошенных избирателей
Индийские ученые заявили об эффективности прививки БЦЖ против осложнений COVID-19
вакцина от коронавируса
Индийские ученые заявили об эффективности прививки БЦЖ против осложнений COVID-19
Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии заявила об эффективности вакцины для снижения риска туберкулеза (БЦЖ) против коронавируса
Мошенники научились оформлять микрокредиты без ведома заемщика
МФО
Мошенники научились оформлять микрокредиты без ведома заемщика
Российские граждане пожаловались на новый вид мошенничества с микрозаймами. Кредиты теперь оформляются без ведома самого «заемщика», которому потом приходится иметь дело с кредитором и коллекторами
В Госдуме предложили снизить расходы жителей дотационных регионов на ЖКХ
ЖКХ
В Госдуме предложили снизить расходы жителей дотационных регионов на ЖКХ
Данный законопроект поможет избежать ситуаций, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату коммуналки превышают аналогичные траты жителей более богатых регионов
Лионель Месси покидает «Барселону» после 18 лет игры за этот клуб
фк барселона
Лионель Месси покидает «Барселону» после 18 лет игры за этот клуб
Первоначально планировалось, что «Барса» и Месси 5 августа подпишут новый контракт, однако в итоге стороны не смогли заключить договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги»
CNN сообщил о «концлагере для политзаключенных» в пригороде Минска
политзаключенные
CNN сообщил о «концлагере для политзаключенных» в пригороде Минска
По данным западных журналистов, концлагерь для белорусских политзаключенных был построен недалеко от поселка Новоколосово, что примерно в часе езды от Минска
В России у всех трудовых мигрантов при въезде будут брать отпечатки пальцев
мигранты
В России у всех трудовых мигрантов при въезде будут брать отпечатки пальцев
В конце текущего года вступает в силу закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев, которые прибывают на территорию России в поисках работы
Суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»
майкл калви
Суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»
Мещанский райсуд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными в растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный»
«Папа, я задыхаюсь, помоги»
экология
«Папа, я задыхаюсь, помоги»
Официальную информацию о загрязнении воздуха в Норильске Роспотребнадзор публикует только раз в месяц. Последние данные доступны за июнь: все вещества находились в пределах нормы, кроме диоксида азота, содержание которого превышало ПДК в 2,3 раза, и меди — превышение в 1,4 раза
Российское авиатопливо признали небезопасным для самолетов
самолеты
Российское авиатопливо признали небезопасным для самолетов
Эксперты нашли в пробах авиакеросина нехарактерные вещества и соединения, которые негативно влияют на эксплуатационную безопасность воздушных судов. Например, полисилоксаны и металлы
Авторская колонка
У них и у нас
После каждого расследования Навального или ещё какого-нибудь независимого СМИ, рупоры официальной пропаганды начинают вещать, мол, вот, всякие западные наймиты-агенты ищут соринки в глазу наших любимых руководителей, губернаторов и сенаторов – но при этом не хотят замечать разгул коррупции на Западе
Авдерин Валерий
В Ростовской области из-за новых антиковидных ограничений пришлось закрыть пункт вакцинации
локдаун
В Ростовской области из-за новых антиковидных ограничений пришлось закрыть пункт вакцинации
В Новочеркасске закрыли пункт вакцинации в МФЦ на улице Дворцовой. Днем ранее губернатор региона запретил вход в МФЦ непривитым гражданам
Российские борцы вольного стиля завоевали золото и бронзу на Олимпиаде в Токио
олимпиада в токио
Российские борцы вольного стиля завоевали золото и бронзу на Олимпиаде в Токио
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпийском турнире в Токио. Спортсмен выступает в весовой категории до 57 килограммов