Инвестора Майкла Калви приговорили к условному сроку по делу банка «Восточный»
Мещанский райсуд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный». Гособвинение просило для всех фигурантов дела условные сроки
Мещанский райсуд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный». Гособвинение просило для всех фигурантов дела условные сроки.
Суд посчитал полностью доказанной вину Майкла Калви и других фигурантов дела - топ-менеджеров инвестиционного фонда. Сами обвиняемые назвали себя полностью невиновными, так как в основе дела лежит обычный корпоративный конфликт.
Громкое уголовное дело в отношении крупного инвестора Майкла Калви было возбуждено в 2019 году по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. В материалах следствия говорится, что в 2017 году Калви убедил других руководителей банка одобрить сделку по уступке кредита ПКБ, аффилированному с Baring Vostok, на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG.
Позже обвинение было переквалифицировано на растрату, а фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест.
В соответствии с решением суда, Майклу Калви необходимо будет регулярно отмечаться во ФСИН, поэтому он не сможет покинуть территорию России.
Отметим, что Майкл Калви являлся крупным инвестором в различные российские проекты, а обвинительный приговор по его делу негативно повлияет на привлечение иностранных инвестиций в экономику РФ. После задержания г-на Калви и его партнеров иностранные инвесторы вывели из России как минимум миллиард долларов из опасений уголовного преследования.