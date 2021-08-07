07 августа 2021, 09:29
Россияне впервые завоевали медали в пляжном волейболе на Олимпиаде
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в олимпийском турнире по пляжному волейболу. Для России это первая медаль в данном виде спорта
Фото: РИА Новости
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в олимпийском турнире по пляжному волейболу. Для России это первая медаль в данном виде спорта.
В финальном матче на Играх в Токио российский дуэт уступил норвежским волейболистам со счетом 17:21, 18:21.
Отметим, что пляжный волейбол входит в программу летних Олимпийских игр с 1996 года, однако российские спортсмены до этого года ни разу не выигрывали медалей в этом виде спорта.