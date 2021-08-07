Росстат сообщил о росте смертности от COVID-19 в 1,5 раза
Почти в 20 000 случаях коронавирус стал основной причиной смерти россиян. Это на 52,8% больше, чем в предыдущем мае. Тогда от коронавируса скончались около 14 тысяч человек
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавирусной инфекции в России за июнь текущего года.
По данным ведомства, в июне скончались 27 118 пациентов с подтвержденным COVID-19, что на 45% больше, чем в мае.
Почти в 20 000 случаях коронавирус стал основной причиной смерти россиян. Это на 52,8% больше, чем в предыдущем мае. Тогда от коронавируса скончались около 14 тысяч человек.
Примерно в 3 000 летальных случаях заражение COVID-19 рассматривается как основная причина смерти, но для подтверждения этого факта необходимы дополнительные исследования. В 881 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием и вызвал осложнения на фоне основного заболевания.
Отметим, что в июне текущего года суточная смертность от коронавируса, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, превышала 700 человек. В июле смертность доходила до 800 человек в день.
Высокую смертность от коронавируса связывают с распространением более агрессивного штамма «Дельта» (или индийского штамма).